Mês do Consumidor: confira cinco dicas para vender mais na data

Compreender as necessidades do cliente é fundamental para estreitar laços, engajar, fidelizar e, consequentemente, vender mais. O relatório ‘Tendências de Bens de Consumo 2024’, realizado pela Neogrid, em parceria com a Opinion Box, mostrou que para 66% dos brasileiros o preço é o fator que mais importa na hora de uma compra.

Para marcar o Mês do Consumidor e ajudar lojistas e PMEs a venderem mais e fortalecerem ainda mais essa relação com seus clientes, trazemos aqui algumas dicas de uma especialista no setor. Maira Nogueira, superintendente executiva de satisfação do cliente na Getnet Brasil, empresa de tecnologia para soluções de pagamento do grupo global PagoNxt, do Santander, explica quais são as práticas e condutas a seguir.

Comemore a data com ações promocionais

“Quem são seus clientes mais frequentes, os mais leais, que se identificam com o seu propósito e admiram o seu trabalho? Pensando neles, monte promoções, programas de fidelidade e agradeça a parceria”, indica Maira.

Segundo a especialista, “disponibilizar um cartão fidelidade (compre 10 e ganhe 1), oferecer cashback (desconto de 10% para a próxima compra), identificar compras frequentes (estude o que os seus clientes mais consomem e monte um pacote anual), entregar brindes da marca e criar um programa de indicações para seus clientes recomendarem o seu estabelecimento a outros clientes e todos saírem ganhando, são ótimos exemplos de estratégias.”

Combine prazos e entregas que você pode cumprir

Fechou uma entrega, de delivery ou na própria loja? Então, tenha certeza que o combinado ficou bem entendido por ambas as partes. Se certifique do estoque de insumos e produtos, da equipe (tanto interna quanto da entrega) e se organize para que tudo saia conforme o programado.

Monte processos em que você seja transparente e cumpra as etapas para não decepcionar seu cliente, principalmente na entrega, para que o produto chegue no dia marcado.

Use soluções digitais para facilitar seu atendimento

Controle seu estoque, tempo de entrega, agenda e seus pedidos via aplicativos ou faça um controle interno em planilhas do Excel mesmo. Assim, não perderá nenhum detalhe e conseguirá organizar melhor as informações.

“É super importante também você usar as redes sociais, seu site, ou até mesmo ter um catálogo de produtos no WhatsApp da loja para ser mais fácil a comunicação com o cliente e para ele visualizar melhor seus produtos na hora de escolher. Nesses espaços, você deve também incluir as principais orientações e dúvidas, com mensagens claras e educadas”, pontua Maira.

Disponibilize uma variedade de meios de pagamento

Esteja sempre com suas máquinas de cartões de crédito e débito carregadas. Ao iniciar o dia, veja se todas elas estão funcionando, e se a estrutura da internet da sua loja está bem montada. Um ponto a considerar é ter diferentes meios de pagamento também.

Os clientes querem ter opções para realizar as transações como for melhor para eles e para o bolso deles. Então, o ideal é que você esteja flexível para o recebimento de cartões de crédito e débito, PIX, link de pagamento, entre outros.

Peça avaliações e recomendações

“Quando encerrar o atendimento, peça a opinião e um feedback de seus clientes, assim você consegue descobrir como melhorar e também quais os seus diferenciais. Outra prática interessante é você pedir que o cliente escreva nas suas redes sociais e em canais de comunicação do seu estabelecimento aquela opinião positiva que ele acabou de contar. Uma boa avaliação sempre atrai mais clientes”, finaliza a especialista.