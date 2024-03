Semana do Consumidor 2024: tudo o que você precisa saber

A Semana do Consumidor já está a todo vapor com uma série de promoções para a população em vários setores. Antecipada tal qual a Black Friday, a semana culminará no Dia do Consumidor, marcado para a próxima sexta (15/3), que promete novas e melhores promoções.

As melhores promoções para 2024 estão nos setores de eletrônicos, além de itens para casa como decoração e eletrodomésticos. Vale lembrar que a Semana do Consumidor conta com promoções tanto em lojas físicas quanto em lojas virtuais.

Quando é o Dia do Consumidor?

O Dia do Consumidor é oficialmente em 15 de março. Assim como na Black Friday, muitos lojistas antecipam algumas promoções para fomentar o comércio para a data, que ficou conhecida como a Semana do Consumidor que ocorre desde segunda até a sexta ou até mesmo o sábado.

Porque essa data foi escolhida?



A data faz referência a um discurso do ex-presidente estadunidense John F. Kennedy, realizado em 15 de março de 1962 nos EUA, em que ele falou sobre uma relação justa entre empresas e consumidores e como isso poderia ser bom para ambos.

No mesmo dia, mas em 1983, a data passou a ser comemorada nos EUA, dando origem ao Dia do Consumidor.

Como a data se popularizou no Brasil

No Brasil, o Dia do Consumidor ficou mais popular depois da criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Foi por meio desse documento que a população passou a saber melhor quais direitos tem enquanto consumidores.

Nos últimos anos, a data passou a ter finalidade comercial, com muitas lojas e empresas adotando-a como um dia de promoções.