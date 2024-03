Dia do Consumidor: cartão de crédito e cashback são preferências na data

Clientes planejam gastar, em média, R$ 300 no Dia do Consumidor — que ocorre nesta sexta-feira (15/3) — segundo pesquisa da plataforma Méliuz. O meio de pagamento preferido para oito em cada dez entrevistados é o cartão de crédito. Entre eles, 66,7% contam com o parcelamento sem juros para realizar compras. As categorias mais desejadas são acessórios e calçados, roupas, eletrodomésticos e eletroportáteis, eletrônicos e informática.

Além do preço promocional, a variedade de produtos (51%) e o cashback (36%) são os principais atributos desejados em lojas físicas. Já no comércio eletrônico, a preferência é por frete grátis (93%) e cashback (47%), conforme dados do estudo Dia do Consumidor 2024: expectativas da data e o consumo na perspectiva da inovação, realizado pela Ecglobal.

Cristiano Maschio, especialista em pagamentos e CEO da fintech Qesh, afirma que “clientes valorizam pagamentos via cartão de crédito devido à possibilidade de acumular pontos ou milhas". "Além disso, o cashback é um atrativo adicional, especialmente em datas comerciais, em que consumidores buscam maximizar seus benefícios”, pontua.

Também crescem as vantagens oferecidas para pagamentos com PIX no e-commerce. De acordo com pesquisa realizada pela consultoria Gmattos, 47% das grandes lojas oferecem benefícios para pagamentos por essa modalidade. O estudo está de acordo com os dados da PagSeguro, que mostram que o pagamento instantâneo já representa 29% do volume do e-commerce, atrás apenas do cartão de crédito.

“A praticidade, baixo custo e disponibilidade full time tornam o Pix uma escolha conveniente para consumidores e empresas. A adesão maciça evidencia a preferência por transações rápidas e eficientes, principalmente no comércio eletrônico”, explica Maschio.

De descontos a frete grátis, especialistas destacam como aproveitar promoções do Dia do Consumidor sem prejuízos:

Cuidados financeiros

Planejamento: em primeiro lugar, define-se um orçamento e, posteriormente, faz-se uma lista de desejos que esteja dentro do cálculo. Pesquisar valores com antecedência e acompanhá-los durante a Semana do Consumidor é o ideal para saber se a promoção é válida: “Agir pela impulsividade, não colocando a dívida em perspectiva de longo prazo, é o principal erro em datas como essa”, diz Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios.

Cartão de crédito: a modalidade deve ser usada com cautela. A dica para não entrar no vermelho é mapear a renda total, separar as despesas fixas no orçamento e esquematizar as despesas variáveis. Lamounier alerta: “O cartão de crédito é visto como uma extensão do orçamento mensal. O parcelamento leva o consumidor a acreditar que dividir uma compra faz a dívida ficar menor quando, na realidade, antecipa as dívidas do próximo mês”.

Cuidados com golpes

Phishing: por meio de e-mails ou de mensagens de texto, golpistas induzem consumidores a inserirem dados pessoais e financeiros em páginas falsas, como senhas e detalhes do cartão de crédito, para efetuar golpes. Jonathan Arend, consultor de cibersegurança da keeggo, aconselha: “Sempre verifique o remetente do e-mail, evite clicar em links suspeitos e nunca compartilhe informações confidenciais por esses canais”.

Fraudes de marketplace: criminosos podem se passar por vendedores legítimos para enganar compradores. Eles podem enviar produtos falsificados às vítimas. Há casos em que, após o pagamento, o envio sequer chega a ocorrer. Arend orienta: “Verifique a reputação do vendedor, leia os comentários de outros compradores e prefira métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito”.