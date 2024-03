IR 2024: Receita já recebeu mais de 2 milhões de declarações

Mais de 2 milhões de contribuintes já entregaram as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024. De acordo com o painel de acompanhamento da Receita Federal, 2.225.879 declarações já haviam sido entregues até às 15h deste domingo (17/3).

Os documentos, que têm como ano-base 2023, começaram a ser enviados na última sexta-feira (15) e os contribuintes têm até o dia 31 de maio para acertarem suas contas com o Leão.

A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador (72,8%), mas os contribuintes também recorreram ao site (16,6%) e ao aplicativo (10,6%). De acordo com o painel, a maioria das declarações entregues foram simplificadas (57,4%), seguidas por pré-preenchidas (47,0%) e retificadoras (3,0%).

A estimativa da Receita é receber, até o fim do prazo, 43 milhões de declarações. Conforme regras vigentes para 2024, o limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Das declarações que já foram entregues, 88% tem valores a restituir, 6,7% a pagar e 5,3% sem imposto.

O primeiro lote de restituição será pago em 31 de maio. A ordem de priorização dos lotes de restituição será: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos; idosos com idade igual ou superior a 60 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix; e demais contribuintes.