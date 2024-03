O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será pago em 31 de maio para os grupos prioritários, conforme divulgado pela Receita Federal nesta quarta-feira (6/3). A declaração deste ano leva em conta os rendimentos de 2023.

A ordem de priorização dos lotes de restituição será: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos; idosos com idade igual ou superior a 60 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix; e demais contribuintes.

O critério de desempate, dentro das prioridades, é a data de entrega das declarações, seguido das declarações sem pendências, que devem ter as restituições pagas até o último lote, previsto para 30 de setembro.

O resultado de cada lote de restituição estará disponível na página da Receita Federal. As datas de cada lote serão:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 28 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 30 de agosto; e

5º e último lote: 30 de setembro.

A consulta à restituição pode ser realizada na página da internet da Receita Federal e em aplicativos da Receita Federal: Meu Imposto de Renda e Receita Federal. O contribuinte deverá informar CPF, ano da declaração (2024) e data de nascimento.