Giraffas divulga estudo sobre hábitos alimentares dos consumidores

A rede de refeições Giraffas divulgou um estudo em que detalhou os hábitos alimentares dos consumidores brasileiros em 2023. O levantamento foi feito com base em uma amostragem de mais de 70 mil consumidores diários da rede — totalizando 25 milhões em 2023 — e avaliou as preferências e tendências de consumo desse grupo.

O estudo destacou a comparação entre os consumos de proteína animal nas unidades da rede no país. Refeições à base de carne vermelha bovina representam 51,7% do total, enquanto aquelas à base de frango são 39,16%. Carne suína e de peixe representam, respectivamente, 6,5% e 1,77%.

Segundo a análise do consumo por território, 24 dos 26 estados brasileiros mostram uma preferência pelo consumo de carne vermelha na rede, enquanto somente Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte demonstram preferência por frango.

Para Carlos Guerra, fundador e CEO da rede Giraffas, a preferência pela carne vermelha ocorre mesmo com o maior custo desses pratos. "A carne bovina é mais cara que o frango. Alguns pratos, cerca de 30 a 40% mais caros. E, ainda assim, é possível verificar a preferência maior pela carne bovina entre os consumidores”, afirmou.

Na análise do consumo de bebidas, o estudo mostrou a consolidação do refrigerante como escolha dominante — acompanha quase 70% dos pedidos —, seguido de sucos (15%), água (12%), cerveja (4,5%) e chá (0,8%).

As casquinhas de sorvete lideram o consumo das sobremesas, sendo responsáveis por mais de 50% do faturamento do Giraffas com sobremesas em 2023. Carlos Guerra contou que as vendas do produto aumentaram em quase 100% no ano, o que relacionou ao retorno do trabalho presencial.

"A casquinha representa 50% das vendas de sobremesas do Giraffas. Tem havido um crescimento na venda de sobremesas, principalmente neste ano, que pode ser atribuído ao aumento do retorno ao trabalho presencial. Produtos também com brindes, como os pratos infantis, mais lúdicos, têm crescido muito também. Tivemos quase 100% de crescimento na venda dessa categoria em 2023, comparado a 2022", explicou.

