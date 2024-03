Desenrola: Correios e Serasa promovem megafeirão com descontos de até 96%

Quem possui dívidas em atraso pode renegociar os débitos com descontos de até 96% pelo Programa Desenrola Brasil, no “Megafeirão Serasa e Desenrola”, iniciativa dos Correios e da Serasa, em parceria com o Ministério da Fazenda (MF). As 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país realizarão o atendimento à população de hoje a 28 de março.

Além dos descontos, os inadimplentes podem renegociar com mais de 700 empresas parceiras da Serasa. A iniciativa também conta com atendimento especializado feito por técnicos ou especialistas em educação financeira nas 27 agências centrais dos Correios, localizadas em todas as capitais brasileiras. Para consultar os endereços e horários dos atendimentos, basta acessar o site ou aplicativo dos Correios.

Segundo os Correios, entre os dias 4 e 19 de março foram feitos mais de 60 mil atendimentos nas agências, relacionados ao programa. A ação, que busca combater a inadimplência, é mais uma opção para acessar o programa do governo federal. A iniciativa foi possível graças a uma portaria do MF, publicada em janeiro, que autorizou as parcerias dentro do Desenrola, a fim de aumentar o alcance do programa, de acordo com a própria pasta.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro