Páscoa deste ano deve ter queda nas vendas, diz pesquisa

Os consumidores estão mais conservadores na hora de comprar ovos de chocolate ou até o bacalhau para a Semana Santa. É o que indica uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). De acordo com o levantamento, 106,6 milhões de brasileiros devem ir às compras para o feriado, o que representa cerca de 65% do total de consumidores do país — uma queda de 4,1 milhões de pessoas na comparação com a mesma data do ano passado.

Os consumidores justificaram não sair às compras nesta Páscoa por estarem no vermelho. Para 30% dos entrevistados, a principal resposta é a prioridade para o pagamento de dívidas atrasadas; já 25% dos respondentes estão desempregados.

Em outro dado que aponta para a inadimplência no país, 33% dos consumidores que pretendem comprar chocolates e presentes possuem contas em atraso, sendo que 66% destes estão com o nome sujo. A pesquisa também revela que 24% afirmaram que costumam gastar mais do que o bolso permite para presentear na Páscoa.

Segundo o presidente da CNDL, José César da Costa, o crescimento da inadimplência no país é “preocupante”. “Vale lembrar que no ano passado 14% dos consumidores foram negativados devido às compras para a Páscoa. Diante deste cenário, é importante que os consumidores se atentem aos gastos para não extrapolar o orçamento. Dá para recorrer às lembrancinhas e opções mais baratas para a data não passar em branco”, indica o executivo.

Filhos são os mais presenteados

A pesquisa da CNC apontou que os filhos são os principais presenteados, sendo citados por 60% dos entrevistados. Em seguida, também foram lembrados os cônjuges (41%), mãe (38%), sobrinhos (30%) e até o próprio respondente (27%).

Em média, os consumidores pretendem gastar um total de R$ 237 com as compras de Páscoa. Entre as classes A e B esse indicador é ainda maior, e atinge R$ 295, com uma média de cinco produtos. Para o presidente da CNDL, apesar da queda de consumidores, a Semana Santa sempre gera grande expectativa para o setor de comércio e serviços.

“Além dos tradicionais ovos e chocolates, a data movimenta bares, restaurantes e o comércio em geral. Para atrair os clientes, vale a criatividade, opções mais baratas e kits promocionais”, destaca José César.