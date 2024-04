BC disponibiliza lista de chaves Pix para evitar fraudes

Pessoas físicas e jurídicas podem acessar, a partir desta terça-feira (2/4), um relatório com informações sobre suas chaves Pix cadastradas. De acordo com o Banco Central (BC), a medida busca prevenir fraudes com cadastrados realizados de forma irregular.

O acesso é feito por meio do Registrato, sistema da autoridade monetária que concentra informações bancárias como titularidade de contas, empréstimos e informações sobre compra e venda de moeda estrangeira.

A versão simplificada do documento é emitida no momento do pedido e inclui a hora exata da criação da chave Pix e uma coluna com a situação de cada chave: ativa, bloqueada judicialmente, em reivindicação de posse e em portabilidade. Há ainda uma versão ampliada, que fica disponível em até dois dias úteis após o pedido, que visa dar mais transparência e segurança para os usuários do sistema de pagamentos.

No caso da chave em reivindicação de posse, o usuário solicita a posse de uma chave cadastrada no nome de outra pessoa, o que frequentemente ocorre no caso de chaves com números de telefone que mudaram de dono. Já a portabilidade acontece quando o correntista decide transferir a chave para outra instituição financeira.

Em nota, o BC afirmou que as novidades permitem que o cidadão identifique eventuais tentativas de fraude utilizando chaves criadas em seu nome. Para ter acesso aos dois relatórios de chaves Pix e aos demais relatórios do Registrato, o cidadão deve ter conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br.