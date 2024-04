Juros do cartão de crédito recuam pelo segundo mês consecutivo

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo recuaram 6,8 pontos percentuais em fevereiro, passando de 419,3% ao ano para 412,5% ao ano. Segundo o boletim de Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgado nesta terça-feira (2/4) pelo Banco Central (BC), é o menor patamar desde dezembro de 2022.

A modalidade de crédito é ativada automaticamente quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão de crédito até a data do vencimento e é a mais cara do país. Essa é a segunda queda consecutiva desde que entrou em vigor a lei que limita os juros do rotativo 100% do valor da dívida. Com a mudança, a dívida total de quem atrasa a fatura do cartão não poderá ultrapassar o dobro do débito original.

No caso do cartão parcelado, os juros reduziram 3,3 pontos percentuais no mês e 7,3 pontos percentuais em 12 meses, para 184,5% ao ano. Os juros praticados nas operações de cartão de crédito foram os que mais influenciaram a queda na taxa média de juros cobrada das famílias em fevereiro.

Os juros do cheque especial, por sua vez, tiveram alta de 6 pontos percentuais no mês e redução de 2,9 pontos percentuais em 12 meses (131,8% ao ano). Já nas operações com empresas, a taxa média alcançou 21,4% ao ano, declínio mensal de 0,9 ponto percentual e de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

No crédito livre — quando os bancos têm autonomia para emprestar dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobrados dos clientes —, a taxa média de juros atingiu 40,2% ao ano em fevereiro, com decréscimos de 0,3 ponto percentual no mês e de 3,8 pontos percentuais em 12 meses.

No caso do crédito direcionado — destinado aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito, que tem regras definidas pelo governo —, a taxa média para pessoas físicas ficou em 9,4% ao ano em fevereiro, redução de 0,3 ponto percentual no mês e de 0,8 ponto percentual em 12 meses. Para as empresas, foi registrado um recuo 0,3 ponto percentual no mês e 1 ponto percentual em 12 meses, para 12,2% ao ano.