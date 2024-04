Passagens a R$ 200: ministro diz que programa será lançado ainda em abril

A iniciativa do governo federal que vai assegurar aos seus beneficiários passagens aéreas por R$ 200 deve ser lançada ainda neste mês. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, o programa Voa Brasil já está pronto, mas teve que ser adiado por conta da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O projeto está pronto. De fato, coincidiu com a agenda do presidente Lula, mas a gente espera que, agora, em abril, a gente deva lançá-lo”, disse o ministro.

O anúncio ocorreu durante entrevista do ministro após o lançamento de outro programa do MPor, o Asas para Todos, na quarta-feira (3), e que contou com a participação de representantes do governo, como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Voa Brasil vem sendo postergado desde o início do ano, por conta de dificuldades relatadas pelas companhias aéreas. Elas alegam algumas dificuldades para baixarem os preços aos usuários, como o preço alto do querosene de aviação (QAV) e o passivo judicial, sobretudo de clientes que pedem indenização por atrasos e cancelamentos de voos.

Na última segunda-feira (1º), a Petrobras reduziu o preço do QAV em cerca de 1,5%, apesar da alta recente no preço do petróleo no mercado internacional, que atingiu o valor de US$ 90 pela primeira vez desde outubro.

Grupos beneficiados

O Voa Brasil deve beneficiar aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni). No primeiro momento, serão ofertadas 2,5 milhões de passagens aéreas a R$ 200 para esse público-alvo. No total, devem ser disponibilizadas 5 milhões de passagens por esse valor.

Segundo o governo, a iniciativa não utilizará verbas da União. Pelo que adiantou o próprio ministro no início do ano, a contrapartida para as companhias já foi feita, quando o governo reduziu o valor do QAV em 19%. Ainda de acordo com Silvio Costa Filho, quem voou nos últimos 12 meses não poderá ter acesso ao programa.