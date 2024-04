Pix bate recorde de 201,6 milhões de transações diárias no 5º dia útil de abril

O volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos em tempo real do Banco Central (BC), atingiu novo recorde na última sexta-feira (5/4). Foram registradas 201,6 milhões de transações em um único dia.

O recorde anterior havia sido registrado em 6 de março deste ano e era de 178,7 milhões de transações diárias. “Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo Banco Central em novembro de 2020”, destacou a autoridade monetária, em nota.

Em funcionamento desde novembro de 2020, o Pix se consolidou como o meio de pagamento mais popular do Brasil em 2023 com quase 42 bilhões de transações, um aumento de 75% em relação ao ano anterior. O número supera as transações combinadas de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, que juntas somaram quase 39,4 bilhões de transações.

Pix automático

Entrará em vigor em 28 de outubro uma nova funcionalidade, o Pix automático. Com essa nova funcionalidade, os consumidores poderão programar seus pagamentos de contas para acontecer de forma automática.

Sem necessidade de realizar um pagamento manual. A ferramenta poderá ser usada para pagar contas de água e luz, mensalidade escolar, academias, condomínios, além do parcelamento de empréstimos, por exemplo.