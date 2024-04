Mercado livre anuncia aporte de R$ 23 bilhões no Brasil

O anúncio foi feito em reunião do presidente Lula com o CEO do Mercado Livre no Brasil nesta segunda-feira (15/4) - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira (15/4) investimento de mais de R$ 23 bilhões no país. Na prática, o valor deve gerar 6,5 mil empregos. O anúncio foi feito durante reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes, no Palácio do Planalto. O montante será destinado a abrir novos centros de distribuição em três unidades federativas do país.

Um dos objetivos da empresa é aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional logística para que o número de cidades com entregas rápidas cresça. Brasília e Porto Alegre estão entre as capitais a serem beneficiadas, bem como locais em Pernambuco — que não foram especificados.

"O Brasil representa cerca de 52% da receita líquida total do negócio na América Latina. O avanço histórico dos aportes do Mercado Livre no país, que rompeu a barreira do R$ 1 bilhão em 2018 e chega hoje a R$ 23 bilhões, indica o tamanho da nossa confiança no potencial de desenvolvimento do país, dos nossos colaboradores, da comunidade empreendedora e dos nossos parceiros", destacou Yunes.

Segundo a empresa, o investimento anunciado é o maior da história no país.

"Recebi, no Palácio do Planalto, o CEO do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, ao lado de ministros do governo. No encontro Yunes anunciou a contratação de mais de 6,5 mil pessoas no Brasil, chegando a um quadro total de quase 30 mil funcionários. Além de gerar empregos, o Mercado Livre vai investir R$ 23 bilhões em operações no nosso país só em 2024, o maior número da história da empresa, que investiu R$ 1 bilhão em 2018. Com esse aporte, crescem os empregos, cresce a economia e cresce o poder de compra dos brasileiros. Contem com o governo federal", escreveu Lula nas redes sociais.