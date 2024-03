Mercado Pago anuncia conta com rendimento de 105% do CDI

O Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, anunciou que clientes com saldo a partir de R$1 mil em conta passarão a ter rendimento de 105% do CDI. O percentual de retorno é o maior do mercado e valerá para todos os clientes pessoas físicas com liquidez diária e sem Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A modalidade é similar à oferecida pelo Nubank, que atualmente rende 100% do CDI. O vice-presidente sênior e líder do Mercado Pago no Brasil, André Chaves, destacou que os últimos anos têm sido de crescimento para banco digital, que alcançou um marco de US 3 bilhões em faturamento no ano passado no Brasil.

“Mais importante, vemos um aumento na retenção e recorrência dos nossos usuários e estamos vendo crescer a sinergia com o ecossistema. Seguimos aprimorando nosso portfólio para sermos a principal instituição de relacionamento dos nossos clientes”, comentou Chaves.

Os valores depositados na conta passam a render automaticamente, o critério é que o usuário tenha em conta ao menos R$ 1.000 provenientes de Pix, depósitos ou transferências que sejam de mesma ou distinta titularidade para a conta da companhia dentro do período de 1 mês. Dessa forma, a pessoa passará a ter o rendimento de 105% até o final do mês seguinte de forma garantida.

O movimento feito pelo Mercado Pago vai na contramão do que outras instituições financeiras vêm fazendo em tempos recentes. Em 2022, o Nubank anunciou uma mudança no rendimento automático de sua própria conta digital: manteve o rendimento de 100% do CDI, mas determinou que o rendimento só valeria depois de 30 dias do depósito. Já em 2023, foi a vez do Iti, banco digital do Itaú, que encerrou o rendimento de saldo em conta. Com a mudança, o rendimento de 100% do CDI passou a valer apenas dentro do produto Metas.

Perfil do correntista

De acordo com o head de Banco Digital do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz, a solução chega para atender uma demanda dos brasileiros, pois há poucas opções de rendimento de saldo em conta, de forma simples e acessível no mercado. “Foi ouvindo nossos usuários que decidimos oferecer a única conta que mais rende desde o primeiro dia, pensando também quando o dinheiro não dura o mês todo”, disse.

Em pesquisa com mais de 11 mil usuários da base do Mercado Pago, 56% responderam que, quando sobra dinheiro nesse período, deixam na própria conta corrente. “Nossa pesquisa também apontou que ¼ de nossos usuários que escolhem Mercado Pago como sua conta principal é devido ao benefício do rendimento diário. Assim, o dinheiro rende enquanto ele está cumprindo com suas despesas financeiras ou pensando em como investir o seu dinheiro da melhor forma possível”, completou Estivariz.