Agência paraense amplia criação de marcas na Amazônia

O extenso território amazônico não é apenas sinônimo de sociobiodiversidade, mas também um território criativo. A agência paraense Libra Branding está influenciando na criação de novas marcas no Amazonas. Com todo esse sucesso, a empresa contou ao Correio, como é empreender dentro do Estado.

Segundo a sócia da empresa Aline Paes, para empreender dentro do Amazonas, é necessário reconhecer o valor da região e de tudo que aqui é produzido. “Ter olhar e mente abertas para entender as dinâmicas locais e estar disposto a aprender com elas. Entender que muitas metodologias e soluções que dão certo fora, não se aplicam na região, devido suas especificidades”, disse.

Para Paes, as maiores dificuldades de trabalhar com a construção de marcas é fazer com que o empresário entenda o que é o trabalho, e como ele, de forma prática pode trazer resultado para o negócio. “Resultados que são de curto, médio e longo prazos se os direcionamentos forem seguidos tendo a marca e sua essência como centro”, afirmou.

História da empresa

Idealizada pelo designer e publicitário Berna Magalhães em 2006, a agência Libra Branding começou pequena, mas sempre decidida a criar design com propósito para marcas que pensassem sobre seus impactos no planeta.



“Nessa época pouco se falava sobre o conceito de branding no Pará, que representa uma estrutura mais consistente e sólida do que uma marca precisa comunicar. Nos aprofundamos no tema e a partir de 2017 focamos no desenvolvimento de marcas com sentido”, completa Berna.

Apaixonado por desenho desde a infância, na faculdade Berna fazia padronagens e logos à mão e criava esboços de ilustrações e identidades visuais. Aos poucos foi fechando trabalhos como freelancer e decidiu trabalhar em um espaço físico junto com um amigo de faculdade, em 2005. Era o primeiro escritório da Libra Branding, localizado numa incubadora de design da Universidade Federal do Pará (UFPA). No espaço foram realizados os primeiros trabalhos de embalagem da empresa.

“Nesse processo conheci o design de forma mais pura: como um solucionador de problemas e como desenvolver estratégias e dar mais profundidade aos projetos. Foi este atalho que levou o caminho da Libra para o branding”, relembra o criador da agência. Depois de realizar trabalhos importantes na esfera local, como a identidade visual da cachaça Meu Garoto, a primeira cachaça de jambu patenteada do Brasil, a agência ganhou espaço local. O projeto nacional que garantiu visibilidade além da Amazônia foi o Empreender com Impacto + Biodiversidade, do Mercado Livre.

A iniciativa selecionou empreendedores de diferentes biomas brasileiros que se dedicam a negócios que geram impactos socioambientais positivos a participarem de diferentes atividades como mentorias e assessorias individuais para potencializar as vendas na plataforma Mercado Livre. Essa empresas receberam consultoria de imagem da Libra, para seus produtos com origem nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal - e também Amazônia.

Destaque feminino

A equipe da Libra Branding é composta majoritariamente por mulheres que atuam nas seguintes áreas: design de marca, diretoria estratégica de marca, relações institucionais e atendimento. “A capacidade de entendimento das mulheres é maior, assim como a capacidade de juntas encontrar soluções mais rápidas para os desafios que se apresentam.

Pela própria estrutura da sociedade, fomos formadas para dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo e isso, de certa forma, se apresenta como algo positivo no ambiente profissional. A sensibilidade, o cuidado com os detalhes e até um certo grau de perfeccionismo é algo que também vejo como positivo em trabalhar em uma equipe composta por 80% de mulheres”, afirma Aline Paes, sócia-diretora, estrategista de marcas e relações públicas da Libra.