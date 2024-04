BBB 24: especialista detalha investimentos para o prêmio de quase R$ 3 milhões

O Big brother Brasil 24 chegou ao fim nesta terça-feira (16/4) com a vitória de Davi Brito, o favorito da edição. Além de diversos prêmios que recebeu ao longo do programa, o ele terá que administrar R$ 2.920.000 — o maior prêmio da história do reality.

O soteropolitano contou aos apresentadores do Bate-papo BBB o que pretende fazer com o prêmio. Em conversa com Ed Gama e Thaís Fersoza após a final do reality, sobre o destino da 'bolada', ele contou que pensa primeiro em ajudar a família. “Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, disse durante a conversa.

"Não desmerecendo, porque foi uma casa que serviu por muito tempo. Mas quero dar uma vida boa para a minha mãe", ressaltou.

A faculdade de medicina ainda segue nos planos do jovem. Ele ganhou uma bolsa integral de estudos durante a ação de um patrocinador do programa, e disse que pretende destinar parte do dinheiro para a graduação.

Aplicações milionárias

Com R$ 2.920.000 na conta, a depender do estilo de vida, o vencedor pode até viver de renda, se desejar. De acordo com o especialista em investimentos e finanças Hulisses Dias, o campeão do reality tem diversas opções de investimento. "Quanto mais avesso ao risco for o investidor, maior o percentual do patrimônio que deverá estar alocado em investimentos de renda fixa. No caso de um investidor que não deseja se expor na renda variável, o ideal é dar prioridade aos títulos do Governo, como Tesouro Selic e IPCA+, e também a produtos de renda fixa que contam com isenção de imposto", comenta.

Já se o baiano quiser assumir mais riscos para ver o dinheiro crescer, ele pode focar em ações de empresas com histórico de lucros e pagamentos de dividendos consistentes. "Além de ter uma parte da carteira em ativos dolarizados, como os fundos de investimento por exemplo, que permite ao investidor se expor diretamente no Brasil".

"Uma carteira de investimentos equilibrada deve ter dois objetivos principais: o primeiro é a segurança do principal e o segundo é obter retornos acima da inflação", acrescenta o especialista.

Entretanto, Davi também pode escolher aplicar o prêmio na poupança. "A poupança atualmente entrega um retorno 0,50% ao mês mais a taxa referencial, inferior ao retorno do Tesouro Selic, título de renda fixa mais seguro disponível no mercado".