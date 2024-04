Conselho de Administração da Petrobras liberou pagamento de dividendos

O Conselho de Administração (CA) da Petrobras definiu, na noite desta sexta-feira, a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários aos acionistas da empresa. O valor equivale à metade do lucro líquido remanescente da estatal, avaliado em R$ 43,9 bilhões ,e até então, retidos integralmente. A decisão final sobre a aprovação do pagamento caberá à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da empresa, que está marcada para a próxima quinta, dia 25 de abril.

De acordo com uma nota divulgada pela empresa, a decisão de liberar metade do valor retido em dividendos extraordinários foi baseada em critérios técnicos. "Considerando cenários dinâmicos, como a evolução do Brent (petróleo cru internacional), do câmbio e outros fatores, o CA entendeu, por maioria, serem satisfatórios os esclarecimentos e atualizações sobre a financiabilidade da Companhia no curto, médio e longo prazo e da preservação da governança", sustenta.

A Petrobras entende que, diante do atual cenário, uma possível distribuição de 50% do lucro remanescente da empresa — que ainda depende da liberação por parte da AGE — não comprometeria a sustentabilidade financeira da companhia. Além disso, a empresa também informou que a outra metade desse valor poderá ser repassada aos acionistas, caso o conselho avalie que haja condições para isso ao longo do ano.

Conflito

Além do cenário interno, a empresa também avalia o comportamento do petróleo no mercado internacional, com uma possível escalada do conflito entre Israel e Irã, que ganhou novas proporções no último fim de semana. O principal receio é que haja restrições para a venda da commodity ao Ocidente, por parte dos países produtores no sudoeste asiático.

Apesar disso, os ataques realizados pelo Irã ainda não causaram nenhum rebuliço no preço do petróleo até o momento. Nesta semana, o petróleo fechou em queda, com o valor do West Texas Intermediate (WTI) recuando 3,11% nos últimos sete dias, a US$ 82,22 o barril, e o Brent, utilizado como referência para o Brasil, caindo 3,49%, cotado a US$ 87,29 o barril.

O encontro do CA ocorreu após as 18h30, para não causar maiores impactos na bolsa brasileira. Mesmo assim, as ações da Petrobras apresentaram valorização expressiva na sexta, por conta de rumores que já alegavam que a companhia poderia distribuir parte dos dividendos, ou até todo o lucro remanescente.