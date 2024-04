Correio promove evento sobre uso de IA para incrementar negócios

O uso da inteligência artificial dentro das empresas brasileiras já é uma realidade que ganha cada vez mais força, com o desenvolvimento de novas tecnologias e atualizações de programas voltados para otimizar o serviço.

Diante disso, a expectativa é de que um maior número de empresários adote o uso da IA para realizar tarefas antes desenvolvidas por mãos humanas e garantir maior produtividade para o negócio. É com essa premissa que o Correio Braziliense promoverá, no dia 30 de abril, o evento Inteligência artificial e as novas tecnologias: os impactos no mercado brasileiro, com o objetivo de debater aspectos de relevância sobre o atual cenário tecnológico no país.

Um dos temas apresentados durante o evento será o cenário da inteligência artificial no mercado brasileiro. No Brasil, há várias empresas que começaram a investir em inteligência artificial, um exemplo disso é a Megamatte — rede de cafeterias com mais de 200 lojas no país —, do empresário Julio Monteiro, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Franquias (ABF) do Rio. Ele começou a investir no uso da inteligência artificial para aprimorar as operações de logística e atendimento aos clientes.

“A gente consegue ver, por exemplo, que um consumidor que é atendido em menos de cinco minutos tem uma avaliação alta da nossa massa. Então, a gente consegue ter um termômetro do ponto de vendas para que a gente possa focar naquelas melhorias”, conta. A Megamatte utiliza a plataforma de coleta de dados baseada em IA desde 2019. Segundo o executivo, a tendência é continuar investindo na tecnologia.