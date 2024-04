Entenda como escolher local ideal para abrir uma franquia

De acordo com o índice da Fipezap, o preço da locação de imóveis subiu, em média, 0,66% em janeiro deste ano, em relação a dezembro de 2023 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ao abrir uma franquia, é preciso escolher o local certo para o negócio. A localização influencia diretamente na visibilidade da marca e na lucratividade do negócio, por isso, é indispensável realizar uma análise minuciosa do possível espaço. De acordo com o índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipezap), o preço da locação de imóveis subiu, em média, 0,66% em janeiro deste ano, em relação a dezembro de 2023.

Márcia Queirós, co-fundadora da Fast Escova, maior rede de escovarias da América Latina, comenta que mais de um fator vai impactar na escolha do ponto comercial ideal para o negócio. “Questões logísticas e financeiras, por exemplo, são os indicadores indispensáveis para uma análise eficiente. A personalidade da marca e o público-alvo também determinarão o sucesso do negócio e tração da marca. Cada detalhe deve ser cuidadosamente avaliado para garantir mais chances de prosperidade do empreendimento”, analisa a executiva.

Confira os principais pontos a serem levados em conta na hora de escolher o local da fraquia.

Vá até o seu público-alvo

Antes de escolher o ponto, conheça o público que pretende atingir. Franquias já têm marca e identidade pronta, facilitando muito a identificação e qualidade na escolha. “É importante analisar as características demográficas, comportamentais e socioeconômicas da região na qual há o desejo de abrir a franquia”, explica Márcia.

Estude o entorno

Além de estudar as características demográficas da região para atingir o público certo, é importante analisar o entorno para possíveis concorrências e fluxo de pessoas, sabendo assim se é uma zona pouco ou muito movimentada.

“Um espaço com muitos concorrentes por perto, por exemplo, pode gerar saturação na região, o que pode inviabilizar o negócio. Busque locais com outros comércios que complementam o da sua franquia e que sejam de boa visibilidade, em ruas mais movimentadas”, comenta a especialista.

Priorize espaços coerentes com o seu negócio

Após observar o externo, ao escolher o imóvel, certifique-se de que há espaço suficiente para montar sua franquia, considerando local para descanso de funcionários, estoque, caso necessário, e boa área de atendimento, para circulação de clientes.

“É importante fornecer um espaço acolhedor tanto para os clientes, quanto para os colaboradores, que estarão lá na maior parte do dia deles. Por isso, busque locais que acolham não só os consumidores, como o público interno também”, alerta Queirós.

Atente-se à legislação local

Antes de assinar qualquer contrato, é importante observar também se o espaço escolhido está em conformidade com as normas municipais de zoneamento urbano, para evitar possíveis multas ou outros problemas legais no futuro. Para isso, é imprescindível contratar um advogado ou especialista na área.