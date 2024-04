Focus: mercado aumenta projeção para inflação, PIB, câmbio e Selic

Economistas do mercado financeiro voltaram a prever uma alta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a taxa de juros (Selic) e o Produto Interno Bruto (PIB) em 2024. Os dados foram divulgados pelo Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira (23/4) pelo Banco Central (BC).

A estimativa do IPCA para este ano passou de 3,71% para 3,73%, enquanto a previsão para a inflação de 2025 passou de 3,56% para 3,60%. A projeção para 2026 continua em 3,50%, nível igual ao dos últimos 42 boletins Focus, a mesma taxa de variação esperada para a inflação de 2027.

A revisão, apesar de ligeira, fez com que as projeções ultrapassassem o teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%, em 2024 e em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Tradicionalmente divulgado na segunda-feira, o Focus teve sua publicação adiada para terça-feira devido à operação-padrão dos servidores do órgão. Trata-se do terceiro mês em que o relatório de mercado é publicado fora do prazo comum.

PIB

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a mediana das projeções de 2024 avançou de uma expansão de 1,95% para 2,02%. A projeção para 2025 continuou em 2,0%, assim como a de 2026 e a de 2027, nos mesmos 2,0%.

Selic

Sobre as projeções para a taxa básica de juros (Selic) em 2024, o Boletim Focus mostrou uma alta pela segunda semana seguida, passando de 9,13%, para 9,50%. A previsão para 2025, que estava em 8,50% há 19 semanas, subiu para 9,0%. A projeção para 2026 permanece nos mesmos 8,50% há 38 semanas seguidas. A taxa esperada para 2027 também está em 8,50%, há 37 semanas.

Dólar

A mediana das projeções para o dólar, por sua vez, avançou em todo o horizonte da pesquisa: passou de R$ 4,97 para R$ 5,00 em 2024, de R$ 5,00 para R$ 5,05 em 2025, de R$ 5,03 para R$ 5,10 em 2026, e de R$ 5,03 para R$ 5,10 em 2027.