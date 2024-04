Influenciador registra boletim de ocorrência contra Jojo Todynho no Rio

Jojo Todynho se envolveu em mais uma polêmica na tarde desta quinta-feira (04). O influenciador gospel, Alex Borges, registrou um boletim de ocorrência contra a cantora, em uma delegacia do Rio de Janeiro. Ele acusa a artista de homofobia e alega ter recebido ameaças por parte dela.

Assim que saiu da delegacia, Jhoma gravou um vídeo na frente da unidade policial, onde explica: “Ao meio dia, Jojo Todynho me ameaçou. Ela cometeu dois crimes: de ameaça e de homofobia, só que é tanta mensagem no meu direct que o meu assessor só viu agora a noite. Eu liguei para o meu advogado e ele me pediu para vir à delegacia fazer um boletim de ocorrência”.

Alex revelou que está com receio do que pode acontecer com ele na rua e por isso, precisou seguir conselhos do advogado. No vídeo, ele mostra as ameaças que recebeu da cantora: “Continua usando o meu nome mesmo para querer aparecer, que quando a minha paciência se esgotar, vou jogar dois prints seus na net”. “Tenha vigilância, varão! Eu não tenho nada a perder, já você é pré-candidato e não poder estar envolvido em escândalos”.

A funkeira também enviou alguns prints supostamente comprometedores na mensagem, e disse: “Está sombreado para não dar tempo de você apagar, mas eu sei para quem você mandou. Se eu precisar botar na internet, eu vou botar com a foto da pessoa”. “Não é legal um varão ungido de Deus reagindo com palminha, com foguinho e coração foto de outro varão. É…há mistério aí, não é Jhoma!?”.

Se você pensa que o recado acabou, está enganado. Jordana acrescenta: “Eu acho que isso é até um recado divino para você: fica quietinho na sua! Porque você não vai gostar nada de conhecer o meu lado que eu não gosto nem de mostrar. Se você quiser se aparecer na internet, vai ficar feio para você”.

Logo após o influenciador divulgar o vídeo em seu perfil no Instagram, Jojo Todynho fez questão de se manifestar e deixar um comentário na publicação. Na mensagem, ela marca sua advogada e fala: “Ué! @nathaliaazevedoadv acho que eu vou processar ele hein”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Papo Flanko Podcast (@papoflanko)