Imposto de Renda: os 10 erros mais comuns que podem levar à malha fina

Neste ano, o período de entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2024) vai até 31 de maio. A Receita Federal já recebeu mais de 17 milhões de declarações, e a previsão do órgão é chegar a cerca de 43 milhões. Para evitar que o contribuinte caia nas garras do leão, o Correio cita os erros mais comuns na hora de declarar.

Wagner Pagliato, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Cidade de S. Paulo (UNICID), ressalta que o procedimento, a depender da pessoa, pode ser uma tarefa complexa e cheia de detalhes que merecem atenção. “Evitar cair na temida malha fina é crucial para garantir tranquilidade e evitar dores de cabeça”, explica.

Confira os 10 erros mais comuns e como se prevenir:

1° - Esquecer de informar parte dos rendimentos: todos os rendimentos tributáveis devem ser declarados, incluindo salários, pensões, aluguéis, entre outros. Certifique-se de listar todas as fontes pagadoras e seus respectivos CNPJs ou CPFs;

2° - Não informar os rendimentos dos dependentes: ao declarar dependentes, é importante incluir seus rendimentos tributáveis, mesmo que sejam abaixo do limite de isenção;

3° - Declarar deduções que não podem ser comprovadas: guarde todos os comprovantes das deduções por pelo menos 5 anos, especialmente despesas médicas e educacionais. O uso de recibos falsos pode resultar em multas e penalidades;

4° - Não recolher o Carnê-Leão: o recolhimento mensal do carnê-leão é obrigatório para certos tipos de rendimentos, como aqueles provenientes de fontes do exterior ou pensões alimentícias;

5° - Valor errado de aquisições e alienações: ao declarar a compra e venda de imóveis, certifique-se de seguir as normas estabelecidas pela legislação e incluir apenas os valores corretos;

6° - Não informar saldos bancários: todos os saldos bancários superiores a R$ 140 devem ser declarados, incluindo contas correntes e investimentos;

7° - Uso indevido de CPF: evite que terceiros utilizem seu CPF para aquisição de bens e direitos, pois isso pode resultar em problemas com a Receita Federal;

8° - Movimentação de conta bancária por terceiros: não permita que terceiros utilizem sua conta bancária, pois todas as movimentações são informadas à Receita Federal;

9° - Não declarar pagamentos e doações: todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas devem ser declarados, sob pena de multa;

10° - Esquecer de declarar arrendamento de imóvel rural: rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural também devem ser declarados, seja por meio do carnê-leão ou na declaração de ajuste.

Evitar esses erros pode garantir uma declaração de Imposto de Renda tranquila e sem complicações com a Receita Federal. “Certifique-se de manter todos os documentos e comprovantes necessários e, se precisar, consulte um profissional especializado para orientação”, frisa o especialista.