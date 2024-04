A consulta ao lote residual poderá ser feita no site da Receita - (crédito: Shutterstock)

A Receita Federal vai abrir, a partir das 10 horas (horário de Brasília) desta terça-feira (23/4), consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda relativo ao mês de abril de 2024. O crédito será realizado no dia 30 de abril, no valor total de R$ 457,7 milhões. Ao todo, serão contemplados 353,3 mil contribuintes.

Os lotes residuais são pagos posteriormente porque pertencem a contribuintes que caíram na malha fina do IR na temporada de 2023 ou de outros anos, mas que regularizaram as pendências.

A consulta ao lote residual poderá ser feita no site da Receita. Ou, ainda, pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para download gratuito em aparelhos Android ou iOS.

Segundo o Fisco, desse número, R$ 381,6 milhões são referentes aos contribuintes que têm prioridade, como idosos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, declarantes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou aqueles que optaram por receber a restituição via Pix.

A restituição é repassada para a conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, por transferência ou chave Pix. Se o crédito não for realizado por algum motivo — se a conta informada foi desativada, por exemplo —, os valores ficarão disponíveis para saque por até um ano no Banco do Brasil.