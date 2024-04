Simulações por crédito crescem 8% em março, diz Serasa

A última edição do Mapa Serasa Crédito registrou uma alta de 8% nas simulações de crédito, quando comparado ao mês de fevereiro. Os dados do levantamento mensal demonstram que seis em cada 10 brasileiros pesquisam fontes de crédito mais baratas para investir no próprio negócio.

Foram entrevistadas 1.451 consumidores durante março deste ano, e a maioria alega que os recursos procurados são destinados para reforçar caixa, estoque e insumos.

A modalidade de crédito mais procurada na plataforma foi o empréstimo com antecipação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que soma um total de 36% dos participantes. Dentro desta categoria, 49% simulam valores inferiores a R$ 500. Logo atrás, seguem empatados as modalidades de cartão de crédito e empréstimo pessoal, com 24%.

Para abril, 57% dos consumidores apontam que devem buscar crédito extra, sendo o empréstimo pessoal e o cartão de crédito as modalidades mais procuradas, com 57% e 45%, respectivamente. Os planos envolvendo o crédito partem para um cenário de investimento, com 34% dos brasileiros escolhendo a modalidade. A busca do crédito ocorre, principalmente, nos bancos principais dos consumidores, com 27%, ou em uma financeira, 23%.



Modalidades de crédito

Apesar de 62% dos brasileiros dizerem que pretendem investir em atividades que geram renda, as finalidades do crédito sofrem variações em suas modalidades.

Dentre os consumidores que buscam recursos no cartão de crédito, 30% pretendem investir em seus negócios, 21% buscam pagar as contas do dia a dia e 20% para pagar as dívidas das contas do cotidiano. Cerca de 13% utilizam o crédito para pagar contas básicas, como água e luz; 12% para pagar as dívidas advindas das contas básicas; e 11%, dívidas de outros empréstimos.

Em um recorte de empréstimo pessoal, a tendência observada é a mesma vista na modalidade cartão de crédito: 30% utilizam para fazer um investimento, 21% para quitar dívidas de outros empréstimos e 20% para pagar dívidas de contas do dia a dia.

Campeão de simulações, o empréstimo com antecipação de FGTS se distribui de forma mais equilibrada, com uma concentração de 23% para quem pretende fazer um investimento, 22% para pagar as dívidas de contas do dia a dia e 20%, contas básicas.

O crédito consignado acumula 31% das respostas voltadas para a finalidade de quitar dívidas de outros empréstimos. Em seguida vem o objetivo de pagar as dívidas das contas do dia a dia, com 21%, e pagar as contas, em si, do cotidiano, com 20%.

Perfil do consumidor

O perfil dos consumidores que buscaram por algum tipo de crédito em março é, majoritariamente, homem, com 60% do público total. A faixa etária é de 26 a 35 anos, cerca de 35% dos entrevistados, e que possui renda mensal entre R$ 1 mil e R$ 2,5 mil — 39% dos consumidores.

