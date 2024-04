Serasa: 9 em cada 10 dos que têm score "baixo" ou "regular" já se endividaram

O Serasa Score, pontuação que mede o controle periódico das próprias finanças entre os consumidores, revelou, na 6ª edição do Serasa Comportamento, que pelo menos 9 em cada 10 pessoas que possuem uma pontuação “baixa” ou “regular” já se endividaram e ainda estão com dificuldades para pagar as contas. Dentro desse recorte, na pontuação “baixa”, o cuidado com os hábitos de controle financeiro soma apenas 68% do total.

O estudo realizado com 3.025 pessoas divididas entre as classificações “baixo”, “regular”, “bom” e “excelente” apontou ainda que 90% possuem pontuação “excelente” mantêm hábitos de vigilância sobre suas despesas, e o índice de endividamento cai para 66%, com apenas 15% ainda endividados atualmente.

Contratempos



Entre as razões pelas quais os consumidores chegam a pontuações baixas no Serasa Score, as despesas inesperadas foram a justificativa de 80% dos que possuem pontuação no nível “baixo”. Problemas de desemprego seguem logo atrás, com 55% das respostas. Pagar as contas em dia e o empréstimo do nome para despesas de terceiros são outros fatores importantes no processo de baixa pontuação.

Entre aqueles com boas pontuações, 89% das pessoas pagam as contas em dia, mesmo com 57% destas alegando terem lidado com despesas inesperadas.

Enquanto 55% dos consumidores com score “baixo” ficaram desempregados na situação, apenas 16% daqueles com score “excelente” ficaram sem renda.

Organização

Para conseguir se organizar financeiramente, tanto o modelo físico quanto o digital são opções utilizadas pelos consumidores. Entre aqueles que possuem a pontuação no nível “baixo” ou “regular”, o uso do papel é o mais escolhido, com 47% e 49%, respectivamente.

Já para aqueles que possuem o score “excelente”, o método digital é o mais utilizado. O acompanhamento on-line do extrato soma 47%; a verificação da fatura do cartão, 46%; e o uso de planilhas, 43%.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro