Servidores do Banco Central aceitam reajuste salarial em 10,9%

Os servidores do Banco Central aprovaram o reajuste de 10,9% no salário a partir de janeiro do próximo ano. A decisão foi passada ao Correio pelo presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central (Sinal), Fábio Naiad, após assembleia virtual realizada na quarta-feira (24/4).

A proposta analisada e aprovada pelos funcionários do BC havia sido apresentada pelo governo federal. Além do reajuste de 10,9% em 2025, a ideia do governo, que foi aceita pela categoria, prevê um aumento salarial de mais 10,9% em maio de 2026.

