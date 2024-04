Governo assina reajuste para benefícios de servidores hoje; veja valores

O Ministério da Gestão e Inovação deverá assinar o reajuste dos benefícios dos servidores federais nesta quinta-feira (25/4). As entidades que representam a categoria foram chamadas para uma reunião às 16h no ministério para a assinatura do Termo de Compromisso da Campanha Salarial de 2024. A ministra Esther Dweck deverá estar presente.

A proposta do governo é reajustar o auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1 mil. O auxílio-saúde, de R$ 144 para R$ 215 e o auxílio-creche de R$ 321 para R$ 484,90. As categorias tinham até esta quarta-feira (24/4) para aceitar o acordo. Os servidores públicos pedem também reajuste salarial este ano. Mas o governo sustenta que não tem condição orçamentária para isso.

A Gestão afirma que os salários serão reajustados em parcelas em 2025 e 2026, em parcelas de 4,5%. Para isso, o Executivo já previu o aumento de gastos no ano que vem no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)enviado ao Congresso Nacional, que prevê um aumento de gastos de R$ 8 bilhões com pessoal e encargos sociais.

Para os servidores da educação, que estão em greve, o governo apresentou a proposta de reajustar os salários em 9% ainda em 2025. No entanto, a proposta não foi aceita.

Nesta terça-feira (23/4), o presidente Lula prometeu mais uma vez o reajuste durante um café da manhã com jornalistas, mas ressaltou o limite orçamentário. "(O aumento que virá) nem sempre é tudo que a pessoa pede. Muitas vezes é aquilo que a gente pode dar", disse.