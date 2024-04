Evento discute inteligência artificial no mercado criativo

Desde que "inteligência artificial" foi eleita a "palavra" do ano pelo dicionário inglês Collins, em 2023, o termo não para de ganhar adeptos. E cada vez mais se descobre o potencial que ferramentas — principalmente de IA generativa — têm para mudar o mundo como conhecemos. De acordo com um relatório da Salesforce, empresa norte-americana de software on demand (por demanda), a IA generativa está promovendo uma revolução no mercado de trabalho. Executivos ao redor do mundo estão acompanhando o assunto de perto, pois esses recursos podem, entre muitas coisas, aumentar a produtividade.

Divulgado na semana passada e relativo a 2023, o levantamento da companhia informa que, além de praticamente eliminar trabalhos repetitivos, a IA generativa pode reduzir custos, agilizar a busca por soluções, aumentar o volume de entregas e, por consequência, tornar o trabalho mais lucrativo e rentável. Benefícios semelhantes foram levantados pelo Canva. As equipes de pesquisa do aplicativo de design gráfico entrevistaram mais de 4 mil líderes de marketing e criação de nove países — incluindo o Brasil — e descobriram um grande potencial da IA para o mercado criativo. O estudo também veio a público na semana passada, com dados referentes a 2023.

Para 69% dos entrevistados, a IA generativa ajuda a economizar entre duas e três horas por semana de trabalho. O tempo economizado serve para realizar tarefas que precisam do olhar crítico humano, como revisão e edição. Ainda segundo o Canva, 83% dos líderes de setores criativos ouvidos já usaram geradores de texto baseados em IA para criar conteúdo escrito. Além disso, 82% dos entrevistados relataram já ter usado ferramentas de IA para gerar imagens únicas.

"A IA generativa, que nada mais é do que uma tecnologia que utiliza dados para criar algo, funciona como um assistente de profissionais criativos. Ferramentas do tipo já estão integradas aos mais diversos tipos de software, auxiliando o alcance de criações únicas", explica Luiz Guilherme Guedes, especialista em economia criativa digital e CEO da EpicDigitais, empresa que desenvolve estratégias criativas em marketing de influência e potencializa criadores de conteúdo. Para ele, a inserção da IA na indústria e no setor de serviços é irreversível e tende a se disseminar com muita rapidez.

IA generativa

A IA generativa vai impactar todo o mundo corporativo — sem exceção. Contudo, é na chamada indústria criativa que as soluções de IA aparecem de forma mais evidente para o público. E esse setor da economia é um colosso que ficará ainda maior. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD contínua), do IBGE, cerca de 7,4 milhões de brasileiros trabalham com a criatividade. Esses dados são confirmados também pela previsão do Observatório Nacional de Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que afirma que o número de influencers, blogueiros, músicos, videomakers, artistas plásticos, streamers, designers, escritores, pintores, instagrammers, tiktokers etc. vai chegar a 8,4 milhões em 2030.

Luiz Guilherme Guedes afirma que esse grupo de profissionais abraçará de vez a IA generativa em 2024. Ele observa que, após um período de testes e melhorias, as plataformas estão em um nível bastante satisfatório. "O que chama bastante a atenção é o nível de personalização e a qualidade dos resultados das ferramentas. Há pouco mais de um ano, era bastante difícil utilizar um sistema de clonagem de voz, por exemplo. Atualmente, já é possível pegar poucos minutos da voz de alguém para fazer até músicas que aquela pessoa nunca cantou", cita.

Para aprofundar esse tema, o Correio promoverá, na próxima terça-feira, o evento "Inteligência artificial e as novas tecnologias: os impactos no mercado brasileiro", com o objetivo de debater a relevância dessa ferramenta no país.