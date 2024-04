Governo vai lançar novo crédito para produtores rurais, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou neste sábado (27/4) que o governo federal lançará, "nas próximas horas", uma nova linha de crédito para produtores rurais. Os empréstimos serão flexíveis, com juros menores e prazo de até cinco anos para o pagamento.

Fávaro destacou que os produtores enfrentam um ciclo de queda na renda, e assegurou que os que ficaram de fora de resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre renegociação do crédito rural, emitida no final de março, também serão contemplados.

"Lançaremos nas próximas horas uma linha de crédito muito flexível, com juros atrativos, com carência, com cinco anos para pagar, para que os produtores possam se recapitalizar nesse momento de renda baixa", declarou o ministro durante a abertura da 89ª ExpoZebu, em Uberaba, Minas Gerais.

Renegociação de dívidas

Fávaro comentou ainda o programa de renegociação do crédito rural já contraído, para produtores que estejam endividados. O prazo para a renegociação vai até 31 de maio. Segundo o ministério da Agricultura, o objetivo é dar fôlego aos produtores que sofreram perdas na safra atual, prejudicada por eventos climáticos extremos.

"Aos que não entraram no voto do CNM, não precisam se preocupar. Não ficará de fora nenhum produtor que tenha necessidade. Basta protocolar no seu banco um documento falando da incapacidade técnica de pagamento, que será atendido", prometeu Fávaro.

Além do chefe da Agricultura, também participou do evento o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e os governadores Elmano de Freitas (CE), Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO). Marcaram presença o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, entre outras autoridades e representantes do agro.