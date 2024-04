Uso da inteligência artificial no Brasil é tema de debate no Correio

Izalci participará da abertura do CB.Debate para discutir o tema "O cenário da Inteligência Artificial no mercado brasileiro" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Congressistas, autoridades, acadêmicos e executivos da área de inovação se reúnem hoje à tarde, a partir das 14h30, no auditório do Correio Braziliense, para discutir os rumos da inteligência artificial no Brasil. São 15 painelistas confirmados que vão debater a relevância da ferramenta no país. O evento Inteligência artificial e as novas tecnologias: os impactos no mercado brasileiro terá transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

Um dos pontos a serem abordados é que enquanto a União Europeia saiu na frente, com o primeiro regramento para a inteligência artificial, o processo está a passos lentos no Brasil. Especialistas apontam que, enquanto os legisladores não chegam a um consenso, a tecnologia avança no dia a dia das pessoas, inclusive com o uso da ferramenta para fins criminosos. Participe e envie a sua pergunta.

Confira a programação

Abertura - O cenário da Inteligência Artificial no mercado brasileiro



Izalci Lucas, senador e integrante da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil do Senado Federal;

Henrique de Oliveira Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do MCTI.

Pré-Painel - Inteligência Artificial e a nova realidade dos negócios

Pré-Painel - Inteligência Artificial e a nova realidade dos negócios Tomaz Carrijo, líder de Ciência de Dados do Sebrae Nacional

1º Painel - As mudanças geradas na economia e no turismo

Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF;

Luis Kubota, coordenador de Métodos, Dados e Projeções Microeconômicas no Ipea;

Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur.

2º Painel - Os desafios para a regulamentação



Eduardo Gomes, senador, presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado e relator da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil;

Jorge Mizael, cientista político, especialista em Compliance e Governança pela UnB;

Marcio Cesar Pereira, subsecretário de Tecnologia da Informação - Governo de Goiás;

Ricardo de Queiroz, professor titular da Universidade de Brasília (UnB).

Pré-Painel - Inteligência artificial e sustentabilidade

Priscila Solis, professora do Departamento de Ciência da Computação da UnB.

3º Painel - Perspectivas futuras e a nova tecnologia no Brasil

Gilberto Lima Jr, presidente do Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social;

Carlos Jacobino Lima, fundador e sócio da holding ISG Participações e presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (Sinfor)

Jorge Fernandes, professor associado do departamento de ciência da computação da UnB;

Marcelo Minutti, professor, mentor e pesquisador das áreas de inovação, liderança, futuro dos negócios e tecnologias emergentes no INSPER e IBMEC.