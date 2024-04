Boletim Focus: mercado eleva projeção para juros em 2026

A publicação, que é feita semanalmente às segundas-feiras, tem sido adiada devido à operação-padrão dos funcionários do BC - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a maior parte dos indicadores, mas elevaram as expectativas para a taxa básica de juros (Selic) em 2026. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira (30/4) pelo Banco Central (BC), a projeção passou de 8,5% para 8,63%.

Para 2024, foi mantida a expectativa para os juros, ficando nos mesmos em 9,5%, enquanto a de 2025 permaneceu em 9%. A publicação, que é feita semanalmente às segundas-feiras, tem sido adiada devido à operação-padrão dos funcionários do BC. Esse é o sexto mês consecutivo de atraso nos indicadores.

Inflação

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para este ano, por sua vez, ficou nos mesmos 3,73% da semana passada, enquanto a previsão para a inflação de 2025 permaneceu em 3,60%, assim como a projeção para 2026, que continuou em 3,50%.

PIB

As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) também não sofreram alterações em todo o horizonte da pesquisa. A estimativa para 2024 ficou nos mesmos 2,02%, para 2025, se manteve em 2,0%, assim como para 2026, em 2,0%.

Dólar

Em relação ao câmbio, as estimativas permaneceram estáveis em todo o horizonte da pesquisa, ficando em R$ 5,00 em 2024, em R$ 5,05 para 2025 e em R$ 5,10 em 2026.