Agência Perfil 252 ocupa 1° lugar em Minas em ranking estadual

A Agência Perfil 252 ocupa o 1° lugar em Minas Gerais no ranking das agências de propaganda brasileiras referente ao exercício de 2023. O painel foi divulgado na última quarta-feira (24/4) pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp).

Por meio dos dados do Cenp-Meios, responsável por supervisionar o cumprimento das normas éticas e técnicas na publicidade brasileira, o conselho tem acesso aos valores dos investimentos contratados pelos anunciantes com as agências e ranqueia aquelas com melhor desempenho no ano.

Em 2023, Agência Perfil 252 ocupou o topo da lista pelo terceiro ano consecutivo, um motivo a mais de comemoração, já que na última terça-feira (23/4), véspera do lançamento do ranking, a agência completou 40 anos no mercado.

Para o CEO da agência e publicitário Cacá Moreno “é tudo causa e consequência: são 40 anos de muito trabalho, muita dedicação, muita paixão pelo que fazemos. Isso traz resultado pra todo mundo: pro cliente e para agência”, comemora.

"A gente acredita muito no esforço e na dedicação coletivos. Isso traz resultado criativo, resultado de marca, resultado de vendas", complementa o diretor de criação da Agência, Marcos Pina.

Ranking CENP / MEIOS 2023 em MG:

1° PERFIL 252

2° LÁPIS RARO

3° FILADELFIA

4° LOGGIA

5° CASABLANCA

6° PRO MARKETING

7° 18 COMUNICAÇÃO

8° TOM

9° STALO

10° POPCORN



Texto produzido por Rebeca Nicholls