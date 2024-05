Confira seis estratégias para aumentar a reputação online do seu negócio

A reputação online se trata de um dos pilares para o sucesso das marcas perante os consumidores. Para se ter uma ideia, uma pesquisa conduzida pelo Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, constatou que, para 77% dos consumidores brasileiros, a reputação da marca, por meio de avaliações, seja pelas redes sociais, plataformas ou por conhecidos, é o fator que mais influencia a decisão de compra.

Assim, manter uma gestão eficiente no Google é vital para alavancar o seu negócio. No entanto, se você não sabe por onde começar, não precisa se preocupar, pois Fernando Farias, CEO da Gofind (plataforma de serviços de tecnologia da Informação), elenca 5 estratégias para ajudar os empreendedores que desejam elevar a sua reputação na plataforma. Confira!

1. Monitore sua presença online

O monitoramento constante é essencial para uma gestão de reputação eficaz. Utilize ferramentas como o Google Alerts para ser notificado quando a marca for mencionada online, permitindo um acompanhamento e resposta rápida a qualquer menção da marca.

2. Invista em otimização SEO

A otimização para mecanismos de busca (SEO) é fundamental para que os aspectos positivos da marca se destaquem nos resultados do Google. Invista em conteúdo de alta qualidade. Usar palavras-chave estratégicas — como "gestão de reputação online" e "SEO para marcas" — é uma estratégia robusta de backlinks para ascender no ranking.

3. Engaje o seu público

O engajamento é a chave para o sucesso. Interaja com avaliações e comentários, sejam eles positivos ou negativos, de forma profissional e construtiva. Demonstre que a marca valoriza o feedback dos clientes e está comprometida com a excelência no atendimento.

Criar um conteúdo atraente ajuda a construir uma imagem positiva perante os clientes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Crie conteúdos positivos

Desenvolva e promova conteúdo que destaque os pontos fortes da sua marca. Artigos de blog, estudos de caso e depoimentos de clientes são ferramentas poderosas para construir uma imagem positiva e equilibrar quaisquer comentários negativos.

5. Aprenda a gerenciar crises

Aborde crises com transparência e proatividade. Um plano de gestão de crises bem-estruturado pode minimizar danos e reforçar a percepção de que sua marca é responsável e digna de confiança.

6. Utilize o feedback para evoluir

Encare o feedback como uma oportunidade para evolução contínua. Aproveite as críticas para aprimorar produtos, serviços e atendimento ao cliente, convertendo pontos negativos em experiências positivas para os consumidores. A gestão de reputação da marca no Google é um processo dinâmico, que exige dedicação e esforço contínuos. Ao implementar essas estratégias, a marca não só protegerá, como também aprimorará sua imagem online, fortalecendo a confiança dos consumidores.

Por Isabela Manocchio

Saiba Mais Economia Brasil se declara livre de febre aftosa sem vacinação

Brasil se declara livre de febre aftosa sem vacinação Economia Câmara de SP aprova e Nunes sanciona projeto que viabiliza privatização da Sabesp

Câmara de SP aprova e Nunes sanciona projeto que viabiliza privatização da Sabesp Economia Latam comemora lucro de US$ 258 milhões no primeiro trimestre

Latam comemora lucro de US$ 258 milhões no primeiro trimestre Economia Aftosa: pedido de reconhecimento do Brasil como área livre será feito em agosto

Aftosa: pedido de reconhecimento do Brasil como área livre será feito em agosto Economia CNU: Lula chama ministros para reunião e deve anunciar adiamento de prova

CNU: Lula chama ministros para reunião e deve anunciar adiamento de prova Economia Produção industrial avança 0,9% em março, aponta IBGE