CNU: Lula chama ministros para reunião e deve anunciar adiamento de prova

Em meio à devastação das enchentes no Rio Grande do Sul, que deixaram um saldo de mais de 30 mortos e, pelo menos, 74 pessoas desaparecidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar o adiamento da prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) na tarde desta sexta-feira (03/5).

Lula tem reunião marcada por volta das 15h, no Palácio do Planalto, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e com o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, para baterem o martelo sobre o assunto e, provavelmente, definir uma nova data para o certame. O anúncio oficial será realizado após a reunião, de acordo com fontes do governo.

Em entrevista ao Canal.Gov, nesta sexta-feira, o ministro Paulo Pimenta não descartou a possibilidade do adiamento do concurso apenas no Rio Grande do Sul, e disse que o custo do adiamento em todo o país seria de R$ 53 milhões.



A bancada do Rio Grande do Sul teve reunião, na manhã de hoje, esteve reunida em Porto Alegre eeles pretendem também pressionar o governo para o adiamento. Ontem, o MGI informou, em nota, que a realização das provas do Concurso Unificado estava mantida.

Conforme dados da Defesa Civil, há quatro dias, as chuvas no Rio Grande do Sul atingiu pelo menos 235 cidades gaúchas e mais de 24 mil pessoas estão fora de casa devido aos temporais. Durante declaração à imprensa, no Palácio do Planalto, Lula, ao lado do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reafirmou que o governo federal está à disposição da população do estado sulista, governado pelo tucano Eduardo Leite (PSDB).

As provas do CPNU serão aplicadas em todo o país no próximo domingo, 5 de maio. O CPNU oferta 6,4 mil vagas de diversas áreas distribuídas em 21 órgãosda administração pública federal. Conforme dados do MGI, 2,1 milhões de candidatos se inscreveram, dos quais 600 mil foram isentos da taxa de inscrição.

Para participarem, os candidatos desembolsaram uma taxa de inscrição de R$ 90 para candidatos de nível superior e de R$ 60 para os de nível médio. A solicitação de reembolso poderá ser feita por meio da Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição.