Focus: às vésperas do Copom, mercado vê juros mais altos ao fim do ano

À vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a previsão para a Selic segue em ritmo de alta para a maioria dos analistas do mercado financeiro, que estimam um corte menor na taxa básica de juros para este ano. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (6/5) pelo Banco Central, a expectativa é de que a taxa Selic encerre o ano no patamar de 9,63%, ante uma previsão de 9,50% do último relatório.

O Copom vem aplicando cortes na taxa de juros desde agosto do ano passado, quando a Selic chegou a atingir 13,75% ao ano. Desde então, sucessivos ajustes fizeram com que os juros chegassem ao patamar atual, de 10,75%. Fatores externos e internos, como o receio com o conflito no Oriente Médio e o aumento da meta de inflação, respectivamente, porém, devem dar um tom de mais cautela para novos cortes.

A maioria dos analistas ouvidos pelo Correio esperam da reunião do Copom, que acontece amanhã e quarta-feira (8), um corte de apenas 0,25 pontos percentuais (p.p.). Desde o encontro de agosto, o comitê decidiu apenas por cortes de 0,50 p.p., o que, provavelmente, não deve ocorrer nesta semana, na avaliação do mercado.

Para o ano que vem, não houve alteração na previsão para a Selic, que deve fechar em 9,00%. Já para 2026, o mercado prevê uma taxa maior, de 8,75% ao ano, ante 8,63%, na previsão anterior.

Inflação e PIB

Ainda de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024 caiu levemente, em 0,01 p.p., de 3,73% para 3,72%. Já a estimativa para o PIB deste ano subiu de 2,02%, na semana passada, para 2,05%, no último levantamento.