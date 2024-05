Setor de serviços recupera perdas e avança 0,4% em março

Avanço recuperou queda de 0,9% registrada no setor em fevereiro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O setor de serviços avançou 0,4% em março, após uma queda de 0,9% no mês anterior. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta terça-feira (14/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o patamar ficou 12,1% acima do nível pré-pandemia e 1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em dezembro de 2022.



Houve uma alta de 1,2% no acumulado para o primeiro trimestre de 2024, frente a igual período de 2023. Já nos últimos 12 meses, a expansão foi de 1,4%. Das cinco atividades de divulgação investigadas, quatro apresentaram avanço.



O principal destaque foi para o setor de informação e comunicação, que cresceu 4,0% em março, eliminando a perda de 2,5% registrada em fevereiro. De acordo com a pesquisa, a expansão é explicada pelas altas de serviços como desenvolvimento e licenciamento de software; portais, provedor de conteúdo e ferramenta de busca da internet; e consultoria em TI.



"São tipos de serviços que têm um mercado muito dinâmico, que envolve muita inovação, principalmente depois da pandemia, quando acelerou a informatização de muitos empresas e serviços", avaliou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, que disse que o segmento de receita de empresas de TV aberta também ajudou na alta dessa atividade.



Outra atividade com importante avanço em março foi a de profissionais, administrativos e complementares, que teve alta de 3,8%. Também registraram crescimento em março as atividades de transportes (0,3%) e serviços prestados às famílias (0,6%). Outros serviços (0,0%) ficou estável.



