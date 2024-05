Dilma anuncia que Banco do Brics vai liberar R$ 5,75 bilhões ao RS

"Vamos destinar US$ 1,115 bilhão em recursos para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, que me adotaram há mais de 50 anos, a superar esta tragédia", reforçou a mineira, que viveu grande parte da vida no estado do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, vai destinar R$ 5,750 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reconstruir a infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos pelas fortes enchentes ocorridas desde o fim de abril e ajudar na retomada da vida gaúcha. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14/5) pela presidente do NDB, Dilma Rousseff. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a economista anunciou que a instituição financeira multilateral vai liberar US$ 1,115 bilhão para o Brasil.

“Quero dizer aos gaúchos que podem contar comigo e com o NDB neste momento difícil”, disse a ex-presidente da República. “Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O Banco do Brics tem compromisso e atuará na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas.”

Dilma explicou que o Novo Banco de Desenvolvimento vai destinar recursos sem burocracias para o Rio Grande do Sul por ação direta e ainda por meio de parceria com outras instituições financeiras brasileiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

De Xangai, na China, sede do Banco do Brics, Dilma declarou que a instituição financeira multilateral que ela comanda, fundada em 2015 pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que hoje conta ainda com Egito, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos, está solidária. “O Novo Banco de Desenvolvimento está ao lado do povo gaúcho. Quero anunciar que vamos destinar US$ 1,115 bilhão em recursos para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, que me adotaram há mais de 50 anos, a superar esta tragédia”, reforçou a mineira, que viveu grande parte da vida no estado do Sul.

Quero anunciar a liberação de US$ 1,115 bilhão - o equivalente a R$ 5,750 bilhões - dos recursos do @NDB_int para o estado do Rio Grande do Sul enfrentar a calamidade. Já conversei com o presidente @LulaOficial e o governador @EduardoLeite_. Fiquem com meu pronunciamento.… pic.twitter.com/jiXfNXOAz2 May 14, 2024