Conselho da Petrobras nomeia presidente interina e destitui diretor financeiro

A Petrobras informou ao mercado, por meio de novo fato relevante, que realizou, nesta quarta-feira (15/5), uma reunião do Conselho de Administração onde aprovou o encerramento antecipado do mandato de Jean Paul Prates como Presidente, “de forma negociada, com efeitos a partir desta data”. Com isso, Prates também deixou a cadeira de membro do Conselho de Administração da companhia e o órgão nomeou uma presidente interina.

A diretora-executiva de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, foi nomeada e assume o cargo até a eleição da nova presidente da estatal. A nota informou também que o diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores, Sergio Caetano Leite, foi destituido e, foi nomeado, de forma interina, o atual gerente-executivo de Finanças, Carlos Alberto Rechelo Neto, até a eleição de novo diretor pelo Conselho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a engenheira Magda Chambriard para comandar a Petrobras no lugar de Prates. Ela será a segunda mulher a ocupar o cargo. Funcionaria de carreira da estatal, onde ingressou em 1980, Cambriard foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), em 2012, no governo Dilma Rousseff (PT).

Após a demissão de Prates, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) ressaltou, em nota divulgada nesta quarta-feira, informou que espera que a nova presidente da Petrobras ajude a cumprir o programa de governo de Lula, “enfrentando resistências do mercado e de parte da corporação da empresa”.

“A FUP espera que o relacionamento construtivo desenvolvido ao longo de um ano e três meses da presidência de Jean Paul Prates seja mantido na gestão de Magda Chambriard, em favor do fortalecimento da Petrobras, do crescimento do Brasil e do diálogo com os trabalhadores”, informou o comunicado da entidade.

“As ideias de Magda Chambriard, especialista da área, coadunam com as da FUP em relação ao fortalecimento da indústria naval nacional, conteúdo local, ampliação do parque de refino”, disse Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP. “Esperamos que a nova presidente ajude a cumprir o programa do presidente Lula, enfrentando os desafios que há junto ao mercado e a uma parte da corporação da Petrobras, que joga contra a implementação desse programa que foi aprovado pela população nas urnas”, acrescentou ele, na nota.