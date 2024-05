Abono do PIS/Pasep para trabalhadores do RS é liberado nesta quarta

O valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está disponível, nesta quarta-feira (15/5), para cerca de 4,4 milhões de trabalhadores nascidos em maio e junho e que tem a carteira de trabalho assinada.

Além disso, o benefício será antecipado para trabalhadores do Rio Grande do Sul que nasceram entre julho e dezembro. São 702 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas que receberão o benefício, que totalizará R$ 726,7 milhões neste mês.

O benefício para trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa será creditado automaticamente nesses locais. Já demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, pelo aplicativo Caixa Tem, ou sacado em unidades lotéricas e agências da Caixa.

O Pasep é pago pelo Banco do Brasil e o valor é creditado em conta da pessoa que é correntista no banco ou tem poupança nele. Para quem não é cliente do banco, é possível fazer uma transferência via TED para a conta que preferir nos terminais de autoatendimento do banco.

Quem tem direito ao PIS/Pasep

Trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano anterior, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos tem direito ao abono.

Com informações da Agência Brasil