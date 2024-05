Arrecadação soma R$ 228,9 bilhões em abril e bate novo recorde

O desempenho foi impulsionado pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e da tributação dos fundos exclusivos - (crédito: Imagem de arquivo/Agência Brasil)

A arrecadação federal de impostos e contribuições federais somou R$ 228,9 bilhões em abril, uma alta real de 8,26% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com os dados, divulgados nesta terça-feira (21/5) pela Receita Federal, essa é a maior arrecadação já registrada para meses de abril desde o início da série histórica, iniciada há 30 anos.

No acumulado de janeiro a abril, o valor alcançado foi de R$ 886,6 bilhões, um aumento real de 8,33% em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo dos quatro primeiros meses do ano também foi recorde para o período.

De acordo com a Receita Federal, o desempenho foi impulsionado pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e a tributação dos fundos exclusivos, definida em dezembro de 2023.

Em abril, as receitas com PIS/Pasep e Cofins totalizaram uma arrecadação de R$ 44,3 bilhões, crescimento real de 23,38%. A receita previdenciária somou R$ 52,8 bilhões, uma alta de 6,15%, impactada pelo aumento da massa salarial. Já os impostos vinculados à importação arrecadaram R$ 8,07 bilhões, alta de 27,46%.