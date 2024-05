Real digital: BC inicia nova fase de testes do Drex, previsto só para 2025

Real digital deve ficar pronto apenas a partir do ano que vem, segundo novo prazo definido pelo BC - (crédito: Rafa Neddermeyer/AgÃ?ªncia Brasil)

O Banco Central (BC) anunciou o início da segunda fase de testes do Drex — a nova moeda digital brasileira. Nas próximas semanas, a autarquia abrirá um prazo para que os atuais participantes do projeto piloto do novo ativo apresentem propostas de diferentes casos de uso. A ideia é incorporar novas funcionalidades, por meio de testes, para promover uma evolução da plataforma.

O BC reiterou que os resultados apresentados até o momento, pelo projeto piloto do real digital, não tiveram “maturidade necessária” para a preservação dos dados dos cidadãos.

Apesar disso, a autoridade monetária destacou que houve avanços ao longo deste tempo e que, até o fim do primeiro semestre de 2025, as entidades selecionadas nesta segunda fase deverão testar a implementação de ‘smart contracts’ (contratos inteligentes) na plataforma.

As entidades interessadas em participar desta fase deverão enviar propostas ao Banco Central até o fim do terceiro trimestre deste ano. O prazo será definido nas próximas semanas.

“Na segunda fase de testes, a infraestrutura criada para o Piloto com Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) passará a testar a implementação de smart contracts criados e geridos por terceiros participantes da plataforma. Os participantes poderão criar e gerenciar serviços próprios e novos modelos de negócios, não se limitando mais a serviços criados pelo BC”, informou, em nota, o BC.