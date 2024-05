Edital da Ecoinvest deve ser publicado nas próximas semanas, afirma Ceron

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, o país está sendo construído atualmente em um modelo único que avança com quatro diferentes fontes combinadas de financiamento. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira (23/5) que o governo deve publicar nas próximas semanas o edital do primeiro leilão do Eco Invest Brazil. O programa, com foco em investimento verde, tem o objetivo de atrair capital estrangeiro para o país.



“Já temos a presença do Brasil no mercado de títulos soberanos sustentáveis, as linhas diferentes de financiamento são muito importantes para a agenda de transição ecológica”, disse em participação no Fórum Abdib 2024.



O secretário afirmou que o país sempre pecou nos investimentos em infraestrutura. “Precisamos aprender com o passado para, a partir daí, criar modelos novos. Na minha opinião, o país sempre pecou no modelo de financiamento e investimento em infraestrutura. Todas as tentativas de planos em investimento não se desenvolveram plenamente justamente por não se desenvolver seu modelo de financiamento”, avaliou.

Segundo Ceron, o país está sendo construído atualmente em um modelo único que avança com quatro diferentes fontes combinadas de financiamento. “Temos hoje uma combinação do investimento público, do mercado de capitais, por meio das debêntures incentivadas, dos bancos de fomento e da capitalização externa”, disse.

O secretário afirmou também que esses modelos isoladamente já se mostraram ineficientes e que a combinação de todas as frentes seria o ideal para alavancar o setor de infraestrutura no país. “Não temos espaço fiscal para voltar a modelos que tinham grande subsídio público em fonte de financiamento, mas há formas modernas de fazer essa ponte entre a poupança externa e o mercado doméstico para a poupança externa e o patamar de investimentos.”