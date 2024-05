Infraestrutura é essencial para competitividade da indústria, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira (23/5) que o investimento em infraestrutura é essencial para garantir a competitividade da nova indústria brasileira.



Alckmin participou da abertura do Abdib Fórum 2024 Infraestrutura: bases para a neoindustrialização e desenvolvimento sustentável, que ocorre no Brasil 21, em Brasília. O evento é realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

“Uma indústria competitiva. O conjunto de medidas são tomadas. O presidente [Lula] deve sancionar na próxima semana a Lei da Depreciação Acelerada, ou seja, um estímulo com redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para a renovação de máquinas e equipamentos”, declarou o vice-presidente. “São R$ 3,4 bilhões previstos nessa lei”, acrescentou.

Em sua fala, Alckmin citou uma série de medidas recentes anunciadas pelo governo para a indústria, como a aprimoração das debêntures da Infraestrutura, a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), que tramita do Senado e pode reduzir em até 1,5% o custo do crédito para a indústria. Ele citou ainda o investimento de R$ 130 bilhões anunciado pelo setor da indústria automotiva e o de R$ 100 bilhões anunciado pela indústria do aço.

Alckmin argumentou, porém, que é preciso investir em infraestrutura para que a indústria brasileira seja competitiva. “Temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, tem 158 mil quilômetros quadrados. É maior que Portugal, um município. Então, é fundamental para reduzir custos e melhorar a competitividade uma boa infraestrutura, integrando os vários modais de logística”, destacou o vice-presidente.

O Abdib Fórum 2024 reúne uma série de autoridades e representantes do governo durante o dia de hoje, como os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), bem como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, além de uma série de empresários e representantes do setor da infraestrutura.