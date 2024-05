Magda Chambriard é aprovada como nova presidente da Petrobras

Com um perfil mais desenvolvimentista, a nova presidente da Petrobras deve levar à frente projetos de interesse do governo federal, como a exploração de petróleo offshore na região conhecida como "Foz do Amazonas", no Amapá - (crédito: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

A aprovação do nome da ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Magda Chambriard, para assumir o posto máximo da principal empresa estatal do país já era mais do que esperado. Após uma série de procedimentos burocráticos e o aval da própria companhia, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta sexta-feira (24/5), a nomeação da engenheira de 66 anos para o cargo.

Chambriard passa a integrar, já nesta sexta, o Conselho da estatal. Na última quarta-feira (22), o Comitê de Pessoas da empresa já havia confirmado o nome da ex-diretora da ANP para o comando da empresa. A indicação, feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME), ocorreu no último dia 15, logo após a saída do ex-presidente Jean Paul Prates.

Com um perfil mais desenvolvimentista, a nova presidente da Petrobras deve levar à frente projetos de interesse do governo federal, como a exploração de petróleo offshore na região conhecida como “Foz do Amazonas”, no Amapá, e a reativação da indústria naval brasileira.

Quem é a nova presidente?

Magda Chambriard se graduou em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1979, e no ano seguinte já começou a atuar dentro da área de produção da Petrobras. Recebeu o título de mestre em Engenharia Química pela mesma universidade em que cursou a graduação, em 1989.Após mais de 20 anos na estatal, foi conduzida à ANP no ano de 2022 para assumir a assessoria da diretoria de Exploração e Produção.

Também assumiu as superintendências de Exploração e a de Definição de Blocos na mesma agência, até alcançar a diretoria do órgão, em 2008. Em 2012, foi nomeada diretora-geral da agência, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). No cargo máximo da ANP, ela liderou a criação das superintendências de Segurança e Meio Ambiente e de Tecnologia da Informação. Também atuou na licitação do pré-sal, com a elaboração de estudos técnicos para a exploração.