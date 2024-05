Ministro e nova presidente da Petrobras se encontram para alinhar estratégias

A reunião também representou um realinhamento do governo com o comando da petrolífera, indicaram fontes - (crédito: Ascom/ MME)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta quarta-feira (15/5) com a indicada para presidir a Petrobras, Magda Chambriard — ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O encontro serviu para alinhar as políticas de condução da estatal com o governo federal. A ideia é destravar o plano estratégico de investimentos da petroleira, aprovado ainda em 2023.

A reunião também representou um realinhamento do governo com o comando da petrolífera, que sofreu uma série de desgastes nos últimos meses, devido às dissonâncias entre o agora ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com membros do alto escalão do governo, como o próprio ministro Silveira.

Durante o encontro, o ministro de Minas e Energia cobrou empenho de Chambriard para a realização dos investimentos de US$ 17 bilhões em refinarias e de US$ 7 bilhões em gás natural, que estão previstos no plano estratégico da empresa para os próximos quatro anos.

Entre os projetos mais aguardados pelo governo federal, estão a retomada do funcionamento das unidades de fertilizantes instaladas no Paraná e Mato Grosso do Sul, além da conclusão do gasoduto Rota 3 – localizado na Bacia de Santos – e das obras das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Gaslub (antiga Comperj), no Rio de Janeiro.

Além dos investimentos citados, o governo federal espera dar continuidade aos projetos na bacia da foz do Rio Amazonas, como a exploração de petróleo offshore no Amapá, que causa dissonâncias até mesmo dentro do próprio governo, com críticas feitas pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A indicada para a vaga de Prates também se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mais cedo. O chefe do executivo reforçou a nomeação da ex-diretora da ANP e frisou que o ministro de Minas e Energia a deixaria em consonância com as prioridades do governo para a estatal.

De acordo com fontes próximas ao ministro, o encontro durou cerca de duas horas e ocorreu um pouco antes do início da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que definiu a nomeação de Clarice Coppetti, atual diretora de assuntos corporativos da estatal, para a vaga de presidente interina. Ainda não há data para a confirmação de Chambriard na presidência – o que pode levar até 60 dias.