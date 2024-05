Lula celebra empregos: "Quem duvidar da economia vai quebrar a cara"

O presidente Lula anunciou novas medidas de apoio para o Rio Grande do Sul, como linha de crédito de R$ 15 bilhões para as empresas gaúchas - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta quarta-feira (29/5) o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostrou a geração de 240 mil empregos novos em abril e 911 mil postos nos quatro primeiros meses do ano, um recorde desde 2014.



Segundo o presidente, "quem duvidar que a economia vai crescer, vai quebrar a cara", e que o resultado é um sinal de que o governo federal e o setor privado estão atuando para o desenvolvimento. Lula comentou o resultado durante anúncio de novas medidas econômicas para o Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto.

“Em meio a tanta notícia ruim, a gente também tem notícia boa. Quando eu falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no fim do ano. É que o Caged de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado”, discursou o presidente ao final do evento.

Menor desemprego desde 2014

O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento, a taxa de desocupação atual no Brasil é de 7,5%, o menor índice desde 2014, quando chegou a 7,2%.



“É uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com anúncios de investimento, seja no setor do aço, agrícola, de carros, na construção civil, no papel e celulose… Se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem porque não crescer. E, quanto mais a economia crescer, mais rápido será o tratamento com o Rio Grande do Sul”, enfatizou o presidente.