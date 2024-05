Lula anuncia R$ 15 bilhões em linha de crédito para empresas do RS

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (29/5) novas medidas de apoio para o Rio Grande do Sul, voltadas principalmente para as empresas gaúchas. O anúncio ocorreu em solenidade no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros integrantes do governo.



As novas medidas econômicas foram anunciadas pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. A principal delas é uma nova linha de crédito de R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com condições melhores do que o praticado no mercado. O crédito pode ser acessado por empresas de todos os portes, inclusive as grandes companhias.

“O que nós queremos é recuperar o direito do povo gaúcho de respirar, de olhar para o lado, o direito de ir e vir”, declarou Lula.

“Quando fomos lá [no Rio Grande do Sul] pela primeira vez, eu fiz questão de convidar os presidentes da Câmara, do Senado, da Suprema Corte e do TCU [Tribunal de Contas da União], para que todos disséssemos que a gente não pode tratar um desastre como aquele do Rio Grande do Sul de forma normal, como a gente vinha tratando outros eventos nesse país. Um processo emperrado”, acrescentou.

A linha de crédito apresentada pelo governo inclui três divisões: compra de máquinas, equipamentos e serviços; financiamento de empreendimentos da construção civil; e capital de giro. A medida se soma a outras linhas de crédito já abertas para as empresas gaúchas.



O governo também anunciou a entrada das cooperativas de crédito como operadoras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), por meio de Medida Provisória assinada hoje por Lula, e um aporte adicional de R$ 600 milhões ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) para crédito rural de pequenos e médios produtores.



Recuperação de equipamentos científicos

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também anunciou uma linha de crédito de R$ 1,5 bilhão da Financiadora e Estudos e Projetos (Finep) para empresas inovadoras no Rio Grande do Sul, que atuem em pesquisa e desenvolvimento, além de editais de R$ 10 milhões para a recuperação de equipamentos científicos danificados no estado.



“A ciência está mobilizada também desde o início, salvando vidas na medida em que fornece dados, sejam meteorológicos, sejam das áreas inundadas para o governo como um todo tomar decisões e fazer valer a ajuda”, disse a ministra.



Também participaram do anúncio o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.