Investimento público foi fundamental para aumento do PIB, diz Jader Filho

São Paulo — O ministro das Cidades, Jader Filho, comemorou o crescimento de 0,8% do PIB no primeiro trimestre, anunciado pelo IBGE. Para ele, o número ficou “acima da expectativa”. O aumento, para Jader Filho, “mostra que o Brasil está no caminho certo e aponta para uma realidade de crescimento sustentável, fruto de esforços de diversos setores”.

Ele citou, especificamente, o setor da construção civil que, nos primeiros três meses de 2023, teve uma retração de 0,5% e, neste ano, apontou crescimento de 2,1%. Segundo avaliação do ministro ao Correio, o resultado do primeiro trimestre reflete as políticas públicas que estimulam o investimento, como o programa Minha Casa, Minha Vida, que contrata moradias da indústria da construção civil em praticamente todo o Brasil.

“É um momento em que o país está em uma plataforma muito positiva, com melhora da renda da população e mais investimentos do governo federal. Essa é a orientação do presidente Lula: dar atenção às políticas públicas, à questão social, mas, também, se preocupar com o investimento, o emprego e a renda”, disse o ministro das Cidades, ao sair de um evento do setor de incorporação imobiliária, em São Paulo.

Sobre os impactos da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, Jader Filho reconhece que haverá impactos na economia brasileira, dado o tamanho e a importância da economia local, seriamente comprometida pelas enchentes.

“É um estado muito importante em diversos setores da economia brasileira, mas acredito que todas essas políticas públicas do governo federal e o próprio sentimento do mercado mostram que há um processo de acomodação. Ao fim, o Brasil vai seguir na reta do crescimento. O presidente Lula está determinado a reduzir os impactos da tragédia sobre a economia do Rio Grande do Sul.”