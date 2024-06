"Imposto do pecado vai lidar com produtos fragilizados", diz secretário do CDESS

O novo Imposto Seletivo (IS), que será implementado com a reforma tributária, pode incindir sobre produtos suscetíveis ao comércio ilegal. Em participação no CB Fórum: Impacto da Reforma Tributária na Economia e na Segurança Pública, nesta quarta-feira (5/6), o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, Paulo Pereira, afirmou que o governo está atento a questão, mas que a capacidade do Executivo sobre o tema é limitada.

A tributação adicional será destinada a bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, com o objetivo de inibir o consumo. “O imposto do pecado (como é apelidado o Imposto Seletivo) vai lidar com tributos que atingem produtos muito fragilizados como o cigarro, por exemplo, que é um produto típico do comércio ilegal. Precisamos construir soluções que possam minimizar isso”, destacou.



Assista ao vídeo a seguir:

O evento, realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), reúne autoridades e especialistas para debater o enfrentamento da pirataria. Segundo o secretário, deve ser criado um conselho para tratar as distorções na reforma, como o impulsionamento do mercado ilegal. “O jogo começa agora, montamos um esqueleto (da reforma tributária) que vai se definir agora na regulação. A capacidade do governo no interesse das distorções é limitada em relação ao Congresso”, reforçou Pereira.

“Apesar do governo compreender isso, é limitado. Estamos organizando junto com o Grupo de Trabalho (GT) da reforma tributária na Câmara um conselho para o relatório final da regulação. Fizemos isso em outros marcos legais no ano passado”, apontou. “A expectativa é que esse grupo traga o tema da ilegalidade para a reforma”, emendou.

Compras internacionais

Pereira mencionou também a incidência do novo imposto de importação para compras de até US$ 50, que está em discussão no Congresso. De acordo com ele, esse também foi um avanço contra o mercado ilegal. “Não vamos reduzir o comércio das plataformas ao comércio ilegal, não se trata disso, mas há uma preocupação hoje grande no Brasil sobre a conformidade das importações.”

“Temos muitos relatos de vários segmentos de que uma parte desse crescimento do comércio digital e de plataformas tem gerado problemas graves. Seja do ponto de vista de tributação, seja do ponto de vista de conformidade”, disse. “Eu acho que a gente tem dado um passo importante em tentar organizar um pouco a tributação desse tipo de negócios. Acho que isso vai dar uma contribuição grande à indústria nacional”, completou.



Saiba Mais Economia Shoppings esperam aumento de 4,2% nas vendas para o Dia dos Namorados

Shoppings esperam aumento de 4,2% nas vendas para o Dia dos Namorados Economia PIB cresce acima do esperado, mas especialistas indicam desaceleração

PIB cresce acima do esperado, mas especialistas indicam desaceleração Economia Impacto da reforma tributária é o tema do CB.Fórum; acompanhe

Impacto da reforma tributária é o tema do CB.Fórum; acompanhe Economia Tributaristas pedem cautela com limitação no crédito do PIS/Confins

Tributaristas pedem cautela com limitação no crédito do PIS/Confins Economia Produção industrial cresce em 18 das 25 atividades em abril ante março

Produção industrial cresce em 18 das 25 atividades em abril ante março Economia "Com aumento de impostos, cresce o mercado ilegal", diz presidente do FNCP

%MCEPASTEBIN%