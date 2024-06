Shoppings esperam aumento de 4,2% nas vendas para o Dia dos Namorados

Para agradar a pessoa amada, o consumidor também pretende gastar um pouco mais do que gastou em 2023 - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Os shoppings centers esperam que o Dia dos Namorados dê uma boa ajuda no faturamento dos lojistas. A pesquisa de expectativas de vendas para a data encomendada pela Abrasce, a associação que representa o setor no país, aponta para um aumento de 4,2% entre 6 e 12 de junho, na comparação com o ano passado, o que deve elevar para R$ 4,4 bilhões o volume de recursos destinados às compras.



Para agradar a pessoa amada, o consumidor também pretende gastar um pouco mais do que gastou em 2023. O ticket médio dos presentes deve chegar a R$ 220,49 – aumento de 3,7% em relação ao Dia dos Namorados do ano passado.

Segundo a pesquisa, os produtos mais disputados para presentear o público feminino estão nas prateleiras de perfumaria e cosméticos (87% da preferência), joalheria (77%), roupas (73%), doces e chocolates (71%), calçados (69%) e bolsas e acessórios (65%). Ao público masculino, os destaques estão em calçados (65%), perfumaria e cosméticos (65%), roupas (65%), artigos esportivos (63%), relógios e acessórios (59%) e bebidas (30%).



Entre as ações para atrair clientes, as mais adotadas pelos shoppings são a música ao vivo (30%) e decoração temática (com espaço instagramável) (27%), além dos tradicionais sorteios, promoções especiais e distribuição de brindes. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 28 de maio, em todo o país.

"O cenário econômico atual e o endividamento das famílias são alguns dos fatores externos que podem limitar o consumo na data comemorativa. No entanto, mesmo com essa percepção, os shoppings estão otimistas com a expectativa de aumento de público e de vendas e esperam bons resultados para o período", avaliou o presidente da Abrasce, Glauco Humai.